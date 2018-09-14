21 yüzyılda öğretmenlik mesleği ve STEM çalıştayı gerçekleştirildi

Uğur Okulları Çerkezköy Kampüsü'nde düzenlenen programa, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Danışmaz, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Oğur, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Kodlama, STEM Koordinatörü Neslihan Fidan, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral, Uğur Okulları Çerkezköy Kampüsü Kurucuları Esin Sezgin, Cem Vural, Çerkezköy Kampüsü Ortaokul Müdürü Tuğba Zenginal'in yanı sıra Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenler katıldı.



Program; Ortaokul Müdürü Tuğba Zenginal ve Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek'in açılış konuşmaları ile başladı.



Bu çalışmalar ile Tekirdağ'da STEM ve kodlama daha çok konuşulacak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu programda yaptığı konuşmada, “BAUSTEM merkezinde gerçekleştirdiğimiz programlar öğretmenlere yöneliktir. Bu merkezi öğretmenlerin eğitimine katkıda bulunması için üniversitemiz bünyesinde kurduk. Bugün ise devlet okulları öğretmenleri ile özel okullar öğretmenleri arasında bağları daha güçlendirebilmek için, özellikle özel okullarda AR-GE'si yapılan uygulamaların, devlet okullarında çalışan öğretmenlerimize ve Tekirdağ özelinde tüm öğretmenlerimize ulaşabilmesi için buradayız. Ümit ediyoruz ki Tekirdağ özelinde bir etkimiz olacak. Bu çalışmalar ile Tekirdağ'da STEM, kodlama gündemi daha çok işgal edecek, daha çok konuşulacak. Bunun yanı sıra Tekirdağ'da yapılan çalışmalardan da haberdarım. “Tekirdağ kodluyor” Türkiye çapında çok ses getiriyor. Bugün yapacağımız toplantı ve çalıştayların o ekibin Milli Eğitim Müdürlüğü içerisindeki çabalarına bir sinerji oluşturmak için katkıda bulunacağını düşünüyorum.” dedi.

2018-2019 eğitim döneminin ilk çalıştayı Çerkezköy'de

Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ise, “Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir çalışma için buradayız. Üniversitemizin desteği ve Uğur Okulları'nın katkısı ile bugün Tekirdağ genelindeki öğretmenlerimize STEM programı ve çalıştay yapmak için buradayız.

Uğur Okulları Türkiye genelinde şuan da 39 tane ilkokulumuzda, 71 tane de lise ve ortaokulda STEM program uyguluyor. Üniversitemizin akademisyenleri ile bilimsel temelli çalışmalarımızda öğretmen eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Türkiye genelinde 8 ilde İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uğur Okulları olarak ortak çalışmalar yürüttük. 2018-2019 eğitim döneminin ilk çalıştayını Çerkezköy ilçesinde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin İngilizce karakterlerinin baş harflerinden oluşan bir terim ve dünya genelinde uygulanan proje tabanlı bir eğitim yaklaşımıdır. Küçük yaştan itibaren aslında çocuklarımıza proje tabanlı eğitim yaklaşımı ile belirli ürünler çıkartmalarını sağlıyoruz. Ancak sonuçtan çok süreçte çocuklarımıza neler kattığımız bizler için çok önemlidir.” diye konuştu.



Gün boyu süren programda, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, “21.Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği” konulu sunumunu yaptı. Öğle yemeğinin ardından Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral tarafından da “Okullarda STEM Kültürü Oluşturmak” konusu masaya yatırıldı. Tekirdağ'daki öğretmenlere yönelik düzenlenen program, sunumların ardından STEM Çalıştayı ile devam etti.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Danışmaz ise gerçekleştirdiği kapanış konuşmasında Çerkezköy'de gerçekleştirilen program ve çalıştay için Uğur Okulları'na teşekkür etti, programı okullarında uygulayacak öğretmenlere başarılar diledi.

Çalıştayın ardından katılımcılara katılım belgesi verildi.