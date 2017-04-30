“21. Y.Y.’da GENÇ”

Birikim Okulları tarafından hazırlanan, Her Şeyi Merkezinde Bırak! Başlıklı Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’ Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “21. Yüzyıl’da Genç” teması ile gerçekleştirildi. Sempozyuma Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi katkı sağladı. Sempozyum; Medeniyet, Sosyalleşme ve Bağımlılık konuları ile üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Belediye Başkan Yrd. Mete Yapıcı, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Akademisyenler ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Birikim Okulları ile bir misyon birliği içerisindeyiz”

Açılış konuşmalarında sosyal alandaki eğitimlerin önemini vurgulayan ve sosyal eğitim alanında Birikim Okulları ile misyon birlikteliklerine değinen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman; “Sosyal bilimler alanında eğitim veren Birikim Okulları ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi misyonları itibariyle örtüşüyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yeni nesil bir üniversite olarak 2010 yılında eğitime başladı. Sosyal ve mühendislik alanlarında eğitim vermek üzere kurgulandı. Elliye yakın diploma programı ile bugün Türk yüksek öğretiminde önemli bir yer tutmuş bir vakıf üniversitesi oldu. Gerçek bir vakıf üniversitesi olduğu konusunda takdir ediliyoruz ve bunu duymaktan son derece mutluyuz. Sosyal bilimler alanı elbette çok önemli bir alan, biz teknikle ve teknolojiyle Avrupa ile yarışacağız derken belki bu alanı ihmal ettik. Bu alanların hiçbiri ihmal etmeye gelmez, çünkü mücadele ve yarış teknik alanlarda olduğu kadar sosyal alanlarda da mevcut. Uluslararası bir hukukçunuz, uluslararası bir ilahiyatçınız, uluslararası bir mimarınız, uluslararası bir mühendisiniz yoksa diğer alanlarda yapacağınız çalışmalarla dünya siyasetinde var olmanız bazen mümkün, bazen imkânsız olabilir. Bu nedenle bu alanların hiçbirini ihmal etmeden her alanda en iyiyi yetiştirmek üzere bizim eğitim kurumlarımızı şekillendirmemiz, planlamamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de dikkatini her alana dağıtmaksızın sosyal ve mühendislik alanlarında yoğunlaşarak, misyonunu bu yönde belirledi. Birikim Okulları ile bu alanda bir misyon birliği içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek değerlerine sahip çıkan nesillerin olacak”

Eğitimciler olarak gençlerden ümitli olduklarını dile getiren Prof. Dr. Musa Duman; “Gelecek fıtratına dönen veya fıtratından uzaklaşmayan milletlerin toplumların olacak diye düşünüyorum. Gelecek annesine, babasına, kardeşlerine, mahallesine, devletine, milletine, değerlerine sahip çıkan nesillerin gençlerin olacak diye düşünüyorum. Burada çok şükür bu bilinçte insanların olduğunu görüyorum ve biliyorum. Bu biz eğitimcilere ümit veriyor. Birikim Okulları da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bu amaca yönelik eğitim vermekle ve buna katkı sağlamakla övünebilirler” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, kâmil insana erişmektir”

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, açılış konuşmalarında; "Hayat Denge Modeli eğitim felsefesi ile Fıtrattan Umran’a eğitim anlayışımızla hedeflenen, kâmil insana erişmektir dedi. Bu sebeple, İnsanı merkeze alan, kendi kültüründen beslenen, kendi sosyal bilim yöntemlerini geliştiren, insanlığa hizmet eden sosyal bilimcileri yetiştirmek için ve bireyden insana eğitim anlayışımızla yaşanabilir, adaleti gözeten ve adaleti tesis etmiş bir dünyanın kurulması için çalışan, sosyal bilimler anlayışını hakim kılmak adına öğrencilerimizi yetiştirmek hedefimizdir” dedi.