Diğer
Kategoriler

“21. Y.Y.’da GENÇ”

Bu yıl Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin de katkı sunduğu ‘Her Şeyi Merkezinde Bırak! Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’nun altıncısını gerçekleştirdi.

“21. Y.Y.da GENÇ”

30 Nisan 2017 12:15
“21. Y.Y.’da GENÇ” - Tıkla İzle

Birikim Okulları tarafından hazırlanan, Her Şeyi Merkezinde Bırak! Başlıklı Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu’ Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “21. Yüzyıl’da Genç” teması ile gerçekleştirildi. Sempozyuma Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi katkı sağladı. Sempozyum; Medeniyet, Sosyalleşme ve Bağımlılık konuları ile üç oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma Gençlik ve Spor Bakanı yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Belediye Başkan Yrd. Mete Yapıcı, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Akademisyenler ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Birikim Okulları ile bir misyon birliği içerisindeyiz”

Açılış konuşmalarında sosyal alandaki eğitimlerin önemini vurgulayan ve sosyal eğitim alanında Birikim Okulları ile misyon birlikteliklerine değinen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman; “Sosyal bilimler alanında eğitim veren Birikim Okulları ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi misyonları itibariyle örtüşüyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yeni nesil bir üniversite olarak 2010 yılında eğitime başladı. Sosyal ve mühendislik alanlarında eğitim vermek üzere kurgulandı. Elliye yakın diploma programı ile bugün Türk yüksek öğretiminde önemli bir yer tutmuş bir vakıf üniversitesi oldu. Gerçek bir vakıf üniversitesi olduğu konusunda takdir ediliyoruz ve bunu duymaktan son derece mutluyuz. Sosyal bilimler alanı elbette çok önemli bir alan, biz teknikle ve teknolojiyle Avrupa ile yarışacağız derken belki bu alanı ihmal ettik. Bu alanların hiçbiri ihmal etmeye gelmez, çünkü mücadele ve yarış teknik alanlarda olduğu kadar sosyal alanlarda da mevcut. Uluslararası bir hukukçunuz, uluslararası bir ilahiyatçınız, uluslararası bir mimarınız, uluslararası bir mühendisiniz yoksa diğer alanlarda yapacağınız çalışmalarla dünya siyasetinde var olmanız bazen mümkün, bazen imkânsız olabilir. Bu nedenle bu alanların hiçbirini ihmal etmeden her alanda en iyiyi yetiştirmek üzere bizim eğitim kurumlarımızı şekillendirmemiz, planlamamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de dikkatini her alana dağıtmaksızın sosyal ve mühendislik alanlarında yoğunlaşarak, misyonunu bu yönde belirledi. Birikim Okulları ile bu alanda bir misyon birliği içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek değerlerine sahip çıkan nesillerin olacak”

Eğitimciler olarak gençlerden ümitli olduklarını dile getiren Prof. Dr. Musa Duman; “Gelecek fıtratına dönen veya fıtratından uzaklaşmayan milletlerin toplumların olacak diye düşünüyorum. Gelecek annesine, babasına, kardeşlerine, mahallesine, devletine, milletine, değerlerine sahip çıkan nesillerin gençlerin olacak diye düşünüyorum. Burada çok şükür bu bilinçte insanların olduğunu görüyorum ve biliyorum. Bu biz eğitimcilere ümit veriyor. Birikim Okulları da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bu amaca yönelik eğitim vermekle ve buna katkı sağlamakla övünebilirler” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, kâmil insana erişmektir”

Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, açılış konuşmalarında; "Hayat Denge Modeli eğitim felsefesi ile Fıtrattan Umran’a eğitim anlayışımızla hedeflenen, kâmil insana erişmektir dedi. Bu sebeple, İnsanı merkeze alan, kendi kültüründen beslenen, kendi sosyal bilim yöntemlerini geliştiren, insanlığa hizmet eden sosyal bilimcileri yetiştirmek için ve bireyden insana eğitim anlayışımızla yaşanabilir, adaleti gözeten ve adaleti tesis etmiş bir dünyanın kurulması için çalışan, sosyal bilimler anlayışını hakim kılmak adına öğrencilerimizi yetiştirmek hedefimizdir” dedi.

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sempozyum, “21. Y.Y.’da GENÇ”


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!