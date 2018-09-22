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22 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

22 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?
22 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28 

İzmir: Az bulutlu ve açık 30 

Bursa: Az bulutlu 29 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 

Antalya: Az bulutlu ve açık 32 

Samsun: Parçalı bulutlu 27 

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 


 

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