Çalışma ve İş Kur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, iş güvenliğine uymayan 22 maden şirketine 1 milyon 685 bin lira para cezası uygulandığını kaydetti. 2015 yılında da 97 şirkete 3 milyonu aşkın ceza yazıldığını ifade eden Demirsu, maden şirketlerinin bakanlığa bağlı müfettişler tarafından sıklıkla denetlendiğini bildirdi.

2016 yılının Aralık ayına kadarki yapılan denetimlerde uygulanan ceza miktarlarının azaldığını hatırlatan Gönül Demirsu, “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 8 işyerine 1 milyon 374 bin lira, özel maden şirketlerinde ise 14 işyerine 310 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 685 bin lira ceza uygulandı. Sosyal hakların denetimlerinde ise 8 işyerine 420 bin lira para cezası kesildi. Geçen yıla oranla bu rakamlar azaldı” dedi.