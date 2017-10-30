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22. Türkiye'de İnternet Konferansı Bahçeşehir Üniversitesi’nde!

1995 yılından bu yana her yıl ulusal boyutta yapılan ‘Türkiye’de İnternet Konferansı’ 2-4 Kasım tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenleniyor.

22. Türkiyede İnternet Konferansı Bahçeşehir Üniversitesinde!

30 Ekim 2017 16:33

Türkiye'de Internet ile ilgili grupları bir araya getirerek internet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta yapılan, Türkiye’de İnternet Konferansı’na bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliği yapıyor. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü B Konferans Salonu’nda başlayacak olan konferans üç gün sürecek. Konferansta ayrıca; BAU Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Endüstri 4.0 ve Veri Biliminin Gücü R Dili ile Makine Öğrenmesine Giriş ve Görselleştirme Eğitim Semineri de verilecek.

Konferansa her yıl bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu ile açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilerek, sunumlarla birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi’nde 22.’si düzenlenecek olan konferansta; "4. Sanayi Devrimi", "İnternet Ekonomisi", "Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "Yapay Zeka", "İnternet ve Demokrasi", "Mobil Ağlar", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Siber Güvenlik", "Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları ön planda olacak. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılarak, internet başarı öykülerini anlatan oturumların da yapılması planlanıyor. BAU’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek konferansta; bilgi toplumu, internet ve güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitap edecek seminerler düzenlenecek.

Dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan internetin, tüm yönleriyle tartışılacağı 22. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda; bildiri sunumları, sponsor firma/kuruluş sunumları, kısa ve uzun süreli eğitim seminerleri, açık oturumlar ve çalışma grupları gibi etkinlikler de yapılacak
 

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, internet, internet konferansı

 

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