22 yaşındaki genç inşaattın 6'ncı katıdan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan mantolama işçisi 22 yaşındaki Suat Kulp, iç kısımda alçı işi yaparken çıktığı tahta iskelenin üzerinden dengesini kaybederek 6. kattanki merdiven boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralanan Van'ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Suat Kulp, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay