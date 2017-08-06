226 sporcu er meydanında güreşti

Kozlu Kaymakamlığı, Kozlu Belediye Başkanlığı ve Kozlu Gençlik Spor Merkezi tarafından organize edilen 31. Dağköy Yağlı Güreşleri, ilçeye bağlı Dağköy Yağlı Güreş Tesisleri'nde başladı. Küçük pehlivanların güreş müsabakalarıyla başlayan yağlı güreşlerde, şehitler anısına Kur’an-ı Kerim okundu.

226 sporcunun katıldığı organizasyonda ağalık seçiminde 100 bin lira ödeyen iş adamı Tahsin Karaarslan ağa seçildi. Mirası layıkıyla gelecek nesillere sevdirme çabası içerisinde olduklarını aktaran Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, “Bu yıl 31.'sini düzenlediğimiz Kozlu Dağköy Yağlı Güreşlerine katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ata yadigarı yağlı güreşlerin yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmış ve coşkuyla kutlanan kültürel bir spor etkinliği haline dönüşmüştür. Bu yıl 31. kez düzenlediğimiz, coşkuyla kutladığımız, insanlarımızı birbirine kaynaştırmak kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırmak adına güzel bir etkinlik. Bu güzel mirası layıkıyla yaşatmak ve gelecek nesillere sevdirme çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

“Yağlı güreş bize özgü bir spor türü

Müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür eden Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya ise, “Yüzlerce hatta binlerce yıllık geçmişi olan ata sporu olarak kabul ettiğimiz yağlı güreşlerin ilçemizde adeta geleneksel hale gelmiş şölenini birlikte kutluyoruz. Güreş müsabakalarının düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanımıza, il genel meclisi başkanımıza, bu tesisleri ilçemize hediye eden Ahmet Duyar başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.

Yağlı güreşin nitelik itibariyle dünyada eşi benzeri bulunmayan bir spor türü olduğunu aktaran AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da, “Aralıksız devam eden bir müsabaka. Bir şenlik içerisinde uzun yıllardan beri devam ediyor. En önemli sportif ve kültürel etkinliklerden bir tanesi. Çünkü güreş dünyada Türklerin öncülük yaptığı bir spor dalı olarak yer alıyor. Yağlı güreş niteliği itibariyle de bize özgü ve dünyada eşi benzeri olmayan bir spor türüdür” dedi.

“İbadet hükmünde bir spor”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise şöyle konuştu:

“Güreş ata sporu kavramıyla özdeşleşmiş durumdadır. Allah, Bismillah, Salavat ile Kur'an ile dua ile yapılan bir spor. İbadet hükmünde bir spor. Milli kültürümüz, binlerce yıldan gelen bize tarihle bağlarımızı sağlayan çok önemli bir spor. Çocukluğumda hatırlıyorum, pehlivanlar parmakla gösterilirdi. Pehlivanlık asaletin ve itibarın vesilesiydi. Eğer bir pehlivan, doğru olmayan bir iş yaparsa ‘sen pehlivansın, sana yakışmaz’ denilirdi. Bugün elbette pehlivanlık çok itibarlı bir mevkii ama popüler kültür ile birlikte güreşe olan ilginin azalmasıyla birlikte insanların geçmişteki kadar pehlivanlara bilmedikleri için o itibarı göstermediklerine de şahit oluyoruz.”

Müsabakalarda birincilikleri, minik 1'de Enes Danışman, minik 2'de Deniz Demir, teşvik 1'de Alperen Atar, teşvik 2'de Semih Karagöl, tozkoparanda Kazım Işık, ayakta Ahmet Oğuz, deste küçük boyda Sefa Yılmaz, deste büyük boyda Temel Altıntaş, küçük orta küçük boyda Erdal Duman, küçük orta büyük boyda Yusuf Erdoğan, büyük ortada Adem Altun, başaltı boyunda Atilla Balcı oldu.

Başpehlivanlık müsabakasında rakibi İsmail Koç’u yenen Hamza Köseoğlu şampiyonluk madalyası ve kupanın sahibi oldu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi

