22'nci Çin Uluslararası Aydınlatma Fuarı'na kısa bir süre kaldı

Bu sene 22'ncisi düzenlenen Çin (Guzhen) Uluslararası Aydınlatma Fuarı 'küresel alıcılar için cazip noktalar' temasıyla Çin'in aydınlatma başkenti olarak bilinen Guzhen kentinde düzenlenecek. 'International Lighting Fair' (GILF) adıyla 19 yıldan beri düzenlenen yerli aydınlatma pazarının yüzde 70'den fazlasını elinde tutan markaların katılacağı fuar, 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Yapılan bilgilendirmede; 2 binin üzerinde şirketin katılacağı; bölgesel 'Guzhen Aydınlatma' markasını, yenilikçi endüstriyel kalkınma stratejisiyle birlikte oluşturabilmek amacıyla fuar 1 milyon 500 bin metrekareden büyük sergi alanında gerçekleşecek.

Ayrıca; GILF ile birlikte Guzhen Üretim Fuarı'nın da eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği belirtilirken; üretim fuarı, aydınlatma sanayi zincirinin satışa ve üretime dönük kısımlarını kapsayabilmek amacıyla endüstriyel üretim kaynaklarını sonuna kadar kullanırken GILF, zincirin tam merkezine odaklanacak. Bu sayede iki fuar birbirini tamamlayarak güçlü bir bağ oluşmasını sağlayacak.

Aynı zamanda fuar; çevrimiçi ve çevrimdışı eşzamanlı tedariki sağlamak amacıyla 2 bin 500 ünlü aydınlatma şirketi ve 20 bini aşkın yüksek kaliteli ürünlerle birlikte kurulan internet adresi üzerinden yerli ve yabancı alıcıların satın alma ihtiyaçlarını karşılayacak. Alıcılar, Çevrimiçi Aydınlatma Sergici Sorgu sistemi vasıtasıyla eşlerini kolaylıkla bulabilecek.

Yapılan bilgilendirmede; fuar boyunca ana alanda 20'den fazla kaliteli etkinlik ve forum gerçekleştirilecek. Aydınlatma uygulayıcıları, sanayi uzmanları ve profesyonel gruplar, en gelişmiş aydınlatma teknolojilerini ve piyasa modellerini paylaşmak amacıyla bir araya gelecek.