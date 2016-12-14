Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 2. hafta maçında 24 Erzincanspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada ceza sahası dışından Josue'nin sert şutunda savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.
40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Ömer Serbest'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası dışından Gökay Güney'in sert şutunda kaleci topu son anda kornere gönderdi.
50. dakikada Berk İsmail Ünsal'ı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue defans oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
56. dakikada Cebrail'in kullandığı serbest vuruşta Hamit'in eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada topun başına geçen Cebrail'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1- 1
Stat: Erzincan 13 Şubat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
24 Erzincanspor: Bilal Atmaca xx, Volkan Özcan xx, Cebrail Serçek x, Sefa Yıldırım xx, Ömer Serbest xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Zeynel Alkan xx (Yasin Dülger dk. 82 ?), Sefer Sever xx (Can Özgür dk. 87 ?), Sefa Küpeli xx, Oğuz Küçük xx, Aybars Garhan xx (Enes Yılmaz dk. 90+2 ?)
Yedekler: Ahmet Burgaz, Ali Osman, Halil Keleş, Barış Şaffak
Teknik Direktör: Serdar Sabuncu
Galatasaray: Cenk Gönen xx, Linnes xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Carole xx (Sabri dk. 46 x), Cavanda xx, Hamit xx, Josue xxx, Gökay xx (Yasin Öztekin dk. 46 x), Birhan Vatansever xx, Berk İsmail Ünsal xx (Eren Derdiyok dk. 68 x)
Yedekler: Eray İşçan, Hakan Balta, Selçuk, de Jong
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Sarı Kartlar: Cavanda (Galatasaray), Sefa Küpeli (24 Erzincanspor)
Goller: Josue (dk. 50) (Galatasaray), Cebrail (dk. 57 pen.) (24 Erzincanspor)
Doğan Gündoğdu-Abdullah Aslan