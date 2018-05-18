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24 Haziran’da oy kullanacaklar dikkat

24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarını kullanamayacakları yönündeki çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

24 Haziranda oy kullanacaklar dikkat

18 Mayıs 2018 10:52

Bursa Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ve 24.06.2007 tarihi ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağını ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ifade edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Vatandaşların ellerinde bulunan nüfus cüzdanları yeni kimlik müracaatı yapana kadar geçerli sayılacak.  

Samet Doğru
 

 

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