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24 yaşındaki gencin organları 6 kişiye hayat verecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 16 Ekim Pazar günü trafik kazası geçiren 24 yaşındaki gencin organları 6 kişide hayat bulacak. Ölen gencin imam abisi ise dinen organ vermenin caiz olduğunu ve herkesin organ bağışında bulunmasını istedi.

24 yaşındaki gencin organları 6 kişiye hayat verecek

19 Ekim 2016 08:29
24 yaşındaki gencin organları 6 kişiye hayat verecek - Tıkla İzle

Pazar günü Turgutreis mahallesinden Bodrum istikametine motosikletiyle seyir halinde olan Gökhan Ulusoy’a arkasından gelen lüks bir cipin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Bodrum Acıbadem hastanesine kaldırılan Ulusoy’un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Ulusoy’un Kalp, karaciğer, kornealarını, akciğer ve böbreklerini bağışlanmasının ardından 24 yaşındaki gencin organları 6 kişide hayat buldu. 4 farklı ilden gelen ekip Ulusoy’un organlarını yeni bedenlere taşımak için yola koyuldu.
 

Hastane yasa boğuldu
Bodrum Acıbadem Hastanesi'nin kantininde çalışan Ulusoy çalıştığı hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Ulusoy’un hayata geri dönmesi için uzun süre müdahale edilmesine rağmen beyin ölümünün gerçekleşmesiyle hastane çalışanları yasa boğuldu. Hastane doktorları, hemşireleri, çalışanları tarafından çok sevilen Ulusoy için yatan hastalarda üzüntü yaşadı.

Hastası olan o soruyu bana soruyordu
Hastane önünden bekleyen Ulusoy’un Cami imamı abisi Gürsel Ulusoy organ bağışının dinen caiz olduğunu söyleyerek “Kardeşimin motosiklet kazası haberini alır almaz Bodrum’a geldik. Bugün beyin ölümü gerçekleşti. Bize ve ailemize soruldu organ nakli ile ilgili ne yapacağız diye. Bana bu soru defalarca soruldu başka hastaların yakınları tarafından. Ama bugün artık sıra bizim ailemizde. Organ naklinin hayra vesile olması açısından ve başkalarına da örnek olması açısından organ naklinin de caiz olduğunu bildiğimiz için şartların olgunlaşması durumunda organ naklinin gerçekleşe bileceğini söyledik. Bir insanı kurtaranın bütün insanlığı kurtarmış gibi ayeti ile hareket ettik. Annemize ve babamıza bu durumu anlatmakta zor olduysa da hamdolsun ailemde bende inançlı insanlar olduğumuz için kardeşimizin organlarını bağışladık. Şu anda tek bir sülaleyken şimdi birçok cana can katıp onların yaşamasına vesile olup onlarla beraber sülalemiz çoğalacak. Ve onların dualarıyla, kardeşimizin yaşayacağına inanıyoruz. O yattığı yerden burada yaptığı hayırlı işten dolayı bizim vesilemizle bu dualardan faydalanacak. İnşallah amel defterine bunun yazılması niyetiyle organlarını bağışlamış olduk” dedi 

Eren Ayhan

Etiketler: 24 yaşındaki genç, muğla


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