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25 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

25 Ekim 2016 yurtta hava durumu

25 Ekim 2016 08:50

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile sabah saatlerinde hafif olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli(30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 19

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Konya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Etiketler: kar, yağmur


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