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25 metre derinlikteki kuyuya düşen dana kepçe ile çıkarıldı

Niğde'de 25 metrelik kuyuya düşen dana, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

25 metre derinlikteki kuyuya düşen dana kepçe ile çıkarıldı

25 Temmuz 2017 11:51

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Orhanlı Kasabası'nın dağlık arazisinde hayvanlarını otlatırken danasının 25 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü gören hayvan sahibi durumu yetkililere bildirdi. Hayvan sahibinin yardım talebi üzerine olay yerine sevk edilen Niğde AFAD ekibi, danayı çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir AFAD personeli tarafından gövdesine halat bağlanan dana, kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan dana sahibine teslim edildi. 

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