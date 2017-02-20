Denizli ilinin Pınarkent beldesinde 140 yıllık çöp şiş tarihini yaşatan başarılı işletmeci Mehmet Kaya geçtiğimiz Ocak ayında Guinness Rekorlar kitabına girerek Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çöp şişi tüm dünyaya duyurmayı başardı.

İşletmesini yaptığı lokantasında her gün yarışma düzenleyerek tüm Türkiye'den katılımcıların geldiği yarışmalara artık yurt dışından da talep var. Denizli'nin çöp şişlerinin Guinness'e girdiğini duyan Kanada'da yaşayan Denizli'li bir vatandaş 253 adet çöp şiş yiyerek dünya rekoru kırdı.

İşletme sahibi Mehmet Kaya'nın Guinness'e girmesinin ardından yarışmalara ilginin oldukça artmasıyla çöp şişin uluslararası platforma taşınması kararı aldığını söyleyen genç işletmeci '' Tüm Türkiye'den ve gelen müşterilerimden bile ortaklık teklifleri alıyorum, herkes bayilik istemeye başladı. Öncelikli hedefim Türk mutfağımızı doğru tanıtmaktır, Guinness'e girmeyi hayal bile edemezdim ama başardık ve yeni rekortmenimiz 253 çöp şiş yiyerek hepimizi hayrete düşüren Kanada'da yaşan bir Türk vatandaşımız oldu'' dedi.