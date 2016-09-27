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27 Eylül 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

27 Eylül 2016 yurtta hava durumu

27 Eylül 2016 08:10

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri ve Düzce'nin kuzey kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Bursa: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 23
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28 

Etiketler: hava durumu, yurtta hava durumu


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