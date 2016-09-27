Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri ve Düzce'nin kuzey kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Bursa: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 23

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28