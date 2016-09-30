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28 bin üreticinin tasarım gururu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) bu yıl da ambalajın ‘Oscar’larını belirledi. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nın ödül töreninde Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği çifte gurur yaşadı. Birliğin prestij ürünlerinden Ege Koleksiyonu Altın Ödül, Asırlık ise Gümüş Ödül kazandı.

28 bin üreticinin tasarım gururu

30 Eylül 2016 17:53

Sadece zeytin ve zeytinyağı kalitesiyle değil, yaptığı yenilikçi çalışmalarla pek çok şirkete öncülük yapan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 28 bin üreticisinin göğsünü bir kez daha kabarttı. Ambalaj sektörünün en önemli yarışmalarından biri olan ve sektörün çatı kuruluşu ASD tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni İstanbul’da Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleştirildi. Katılan 199 ambalajın 11 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada 64 ambalaj ödül aldı.

Ege Koleksiyonu'na altın ödül
Seçici kurulun titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda “Grafik Tasarım Kategorisi”nde Altın Ödül, Tariş Ege Koleksiyonu Naturel Sızma Zeytinyağı’nın oldu. Birliğin yoğun bir çalışma sonrasında Salt Ajans’la anlaştığı tasarım süreci de projeyi kendi alanında bir ilk haline getirdi. Birliğe bağlı 32 kooperatiften alınan yağların ayrı ayrı ambalajlanarak Ege haritasıyla gösterilmesi, tüketicinin de büyük ilgisini çekti. Aynı zamanda varyete ve coğrafi işaret gibi konularda bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde değerlendirilen Ege Koleksiyonu, uluslararası arenaya da daha iddialı çıkma şansı yakaladı.

Asırlık gümüşlendi
Tariş Zeytinyağı’nın yarışmadaki ikinci gururu ise “Lüks Ambalajlar Kategorisi”nde oldu. Bu kategoride “Gümüş Ödül” kazanan Tariş Asırlık Natürel Sızma Zeytinyağı, öyküsüyle de göz kamaştırdı. 350 yıllık zeytin ağaçlarından sınırlı sayıda üretilen ve özel tasarımıyla adeta bir aksesuar niteliği taşıyan Asırlık, Tariş Zeytin Zeytinyağı ve Yan Ürünleri A.Ş. tarafından tasarlandı.

Sıra dünya liginde
Yarışmaya en fazla başvuru gıda kategorisinde olurken, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin yeni ürün kadar başlı başına bir prestij proje olan Asırlık ve Ege Koleksiyonu tasarımları gıdadaki pek çok rakibine fark atmayı başardı. Bu iki ürün, Dünya Ambalaj Örgütünün düzenlediği WorldStar ve Asya Ambalaj Federasyonu'nun düzenlediği AsiaStar Yarışması’na katılma hakkı da elde etti.

10 altın, 14 gümüş
Yarışmaya, bu yıl başvuru yapan 199 ambalajdan 10’u ‘Altın’,14’ü ‘Gümüş’, 15’i’ ‘Bronz Ödül’e layık görüldü. Çeşitli kategorilerde 25 ambalaj da ‘Yetkinlik Ödülü’ aldı. TSE işbirliği ile ‘Altın Ödül’ alanlar arasından seçilen 3 ambalaj ise ‘Altın Ambalaj Ödülü’nün sahibi oldu.


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