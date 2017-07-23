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28 yıl süren dava sonunda köy konağı yıkıldı

Bursa’da 28 yıl önce Köy Hizmetleri tarafından yapılan köy konağı, orman arazisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yıkıldı.

28 yıl süren dava sonunda köy konağı yıkıldı

23 Temmuz 2017 10:40

Osmangazi ilçesinin Süleymaniye köyüne 28 yıl önce Köy Hizmetleri ve vatandaşların desteği ile yaptırılan köy konağının daha sonra orman arazisinde kaldığı belirlendi. Açılan dava yıllarca sürdü ve binanın yıkılması kararı verildi. Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Süleymaniye Köyü Muhtarı Vedat Demir, “Bu bina 1989 yılında Köy Hizmetleri ile halk ortaklaşa olarak yapıldı. Binanın yerinin daha sonra köy arazisi değil, orman olduğu anlaşıldı. Mahkeme sürecinden sonra yıkılmasına karar verildi. O günden bugüne yaklaşık 30 sene geçti. 30 sene sonunda binamızın yıkılmasına müsaade etmek zorunda kaldık” dedi.

Köy kahvesi, bekçi lojmanı ve muhtarlığın bulunduğu binadan başka köyde ortak alan olmadığını vurgulayan Demir, “Köyde başka bir ortak alan yok. Seçimler de burada yapılıyordu. Mahkeme kararı var. Yapılacak bir şey yok. Binayı tamamen boşaltmak zorunda kaldık. Köyümüzde 130 hane var. Tüm toplantı ve etkinliklerimizi bu binada, ve onun yanındaki meydanda yapılıyordu. Hafta sonu pikniğe gelenler uğruyordu. Bursa, Uludağ yolu üzerinde olduğu için de yürüyüşçülerin de uğrak yeriydi” ifadelerini kullandı.

Belediyeden yeni bir bina talep edeceklerini söyleyen Demir, “Böyle bir olay başımıza geldi diye kurumlarımıza küs olmamız söz konusu olamaz. Yine başvuru yapıp, kendimize yer bulmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. 

Samet Doğru - Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, köy konağı


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