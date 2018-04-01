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280 tekerlekli devasa tır

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Derince Liman’ına 95 tonluk trafo taşıyan 280 tekerlekli dev tır görenleri şaşırttı. Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve D-100 Karayolu'nda yaklaşık 40 km yol alan tır 6.5 saatte Derince Limana ulaştı.

280 tekerlekli devasa tır
280 tekerlekli devasa tır - Foto Galeri

01 Nisan 2018 09:12
280 tekerlekli devasa tır - Tıkla İzle

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir elektrik sistemleri üreten fabrikaya ait 395 tonluk trafo Yunanistan’a götürülmek için D-100 Karayolu üzerinden Derince Limanı’na getirildi. Gece saat 01.30 sularında Gebze’deki fabrikadan yola çıkan trafo 280 tekerlekli 70 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde devasa tır ile 08.00’de Derince Limanı’na geldi. Ortalama saatte 20 kilometre hızla ilerleyen ve yaklaşık 40 km yol alan tır için yol boyunca kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bazı noktalarda ise araçlar yan yollara yönlendirildi. Battı çıktı ve viyadüklerden geçerken tırın lastik hava basınçları düşürüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları ve firma yetkilileri geçiş esnasında güvenlik önlemleri aldı. Yolda giden devasa tırı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yunanistan’a götürülecek olan trafonun burada Ptolemais Santrali’ne kurulacağı öğrenildi.  

Uğur Konuk - Murat Kanber

Etiketler: Kocaeli, TIR

 

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