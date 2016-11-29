Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi M. Kemal Duduoğlu Bulvarı TOKİ Konutları kavşağında 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi kazaya yapan araçlardan çıkartılarak ambulansla Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Halil Kamalak (33) isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.