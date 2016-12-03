Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muğla ve Antalya'nın kıyı ilçelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9