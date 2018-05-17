3 ay önce nişanlanmıştı...

Olay, Kandıra Akbal Mahallesi’nde bulunan mutfak eşyaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İbrahim B. ile Resul Yüce arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine İbrahim B. mesai arkadaşı Resul Yüce’yi göğsünden bıçakladı. Olayı gören fabrikada çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Yüce, ilk olarak Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine daha sonra da Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Resul Yüce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Resul Yüce’nin 24 Şubat tarihinde nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Resul Yüce, Kandıra Babaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.