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3 bin TL’ye Peugeot otomobil kazanma fırsatı

Türkiye’nin mobilya merkezi Modoko’dan yılbaşı kampanyası 20 Ekim-31 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 bin TL’lik alışveriş yapan şanslı iki kişiye çekilişle iki adet Peugeot 208 otomobil kazanma fırsatı sunuyor.

3 bin TLye Peugeot otomobil kazanma fırsatı

15 Kasım 2017 08:40

Mobilya sektöründe 1969’dan beri faaliyet gösteren Modoko, ziyaretçilerine yeni yılın ilk hediyesini vermeye hazırlanıyor. Her zevke ve her bütçeye uygun mobilya dekorasyon seçenekleri sunan Modoko, 20 Ekim-31 Ocak 2018 tarihleri arasında 3 bin TL’lik alışveriş yapan şanslı iki kişiye çekilişle iki adet Peugeot 208 otomobil kazanma fırsatı sunuyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile yürütülen, her 3 bin TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkının verildiği kampanyada talihlilere otomobilleri Şubat ayında düzenlenecek bir törenle teslim edilecek.

Mobilyanın ilk adresi Modoko’dan alışveriş yapanları ödüllendirmek amacıyla bir kampanya düzenlediklerini belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Etem Özçelik, “2017 yılını uğurlarken Modoko’dan alışveriş yapan ziyaretçilerimizi de bir armağanla sevindirmek istedik. 31 Ocak 2018’e kadar sürecek olan kampanyamızda, Modoko’dan 3 bin TL’lik alışveriş yapan iki kişiye çekilişle Peugeot 2018 model araba hediye ediyoruz. 2018 yılında da mobilya ve dekorasyonda yenilik yapmak isteyenleri Modoko’da ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.
 

Etiketler: modoko, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Etem Özçelik

 

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