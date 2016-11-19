Samandağ’ın Hıdırbey Mahallesi’nde bulunan ve 3 bin yaşında olduğuna inanılan "Musa Ağacı"na zarar vereceği belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 17 metre boyunda ve 7,5 metre gövde genişliğe sahip çınar ağacına bakım çalışması yaptı.

Hatay Valiliği’nin talimatları doğrultusunda hazırlanan rapora istinaden harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’ndaki görevli biyolog, doktor ve ziraat mühendisinin gözetiminde ağacın doğu kısmında yer alan ve kırılan dal 45 derecelik açı ile kesildi. Kesilen bölgeyi zarar görmemesi amacıyla aşı macunu ile kaplayan ekipler, kuru dallarda budama çalışması gerçekleştirerek dalların uygun yerlerini de aşı macunu ile kapladı.

Ayrıca ağaç üzerindeki kovukları aşı macunu ile kapatan ekipler, ağaç gövdesine ziyaretçiler tarafından yapıştırılan, sakız, peçete, yaprak, bez gibi yabancı maddelerin temizliğini yaparak, ağaca ulaşmayı mümkün kılan platformunun ağaçla teması engellenecek şekilde yeniden düzenlenmesi yapıldı.

"Uzun yıllar daha yaşayacak"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, son 15 yılda Türkiye’de tarihi dokuya saygı ve gelecek nesillere taşıma konusunda bilincin arttığını belirtti. Savaş, “Biz de 7 buçuk yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ondan önce Antakya Belediyesi olarak tarihi dokumuzu ayağa kaldırmak konusunda önemli çalışmalar yaptık. Hatta dün bir tane proje ödülü aldık Antakya’da. Bunun dışında sadece tarihi dokuyu ayağa kaldırmıyoruz, tarihten bize miras kalmış efsane olmuş bizim bir Musa Ağacı’mız var Hıdırbey’de. Arkadaşlarımız onu aşı macunuyla her tarafını kapattılar. Oraya daha önce yapıştırılan bir çok malzemeyi sakız gibi bir çok malzemeyi temizlediler. Etrafını toparladılar. Ve bundan sonraki süreç içerisinde bu Musa Ağacı’nın yaşaması, ayakta kalması, gelecek nesillere olabildiğince uzun bir süre taşınması için çok gayret sarf ettiler. İnşallah hem onun etrafı güzelleşti hemde gelen misafirler o güzellikten nasibini alacak. Hemde çok uzun yıllar daha yaşamasına katkı sağlayacak bir bakım yapıldı" dedi.

2004'te turizme kazandırıldı

Hıdırbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Yeter de, Musa Ağacı'nın 2004 yılında Hıdırbey’in turizme kazandırıldığını söyledi.

Yeter, Hıdırbey’i 60-70 bin turistin ziyaret ettiğini ifade ederek, “2004’te burası turizm alanı ilan edildi. O dönemden bu tarafa köyümüzde kapsamlı proje yapıldı. Çınar ağacının etrafıyla çevre düzenlemesi, defne yolu. Şu ana kadar burası turizmde güzel gidiyor. Bu çalışmalar sonucunda köyümüzü yılda 60-70 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Köy halkına ekonomik olarak çok güzel katkılar sağladı. Ve biz bunun devamını istiyoruz. Köyümüzde daha kapsamlı çalışmalar gerektiriyor. Özellikle 27 kilometre olan Tomruksuyu’ndan Çevlik’e kadar olan kısımdaki turizm yolu diye adlandırılan 27 kilometrelik yolun turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Musa Ağacı

İnanışa göre, Samandağ'da buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa, dağa çıkmak üzere yola çıkar. Hıdırbey Mahallesi'nde ağacın bulunduğu yere geldiklerinde Hz. Musa, asasını yere bıraktıktan sonra su içmek için dereye gider. Su içtikten sonra yollarına devam ederken asasını suyun kenarında unuttuğunu anlayan Hz. Musa, döndüğünde ise asasının yeşerdiğini ve bir fidan haline geldiğini görür. O günden bugüne ağaç, 'Musa Ağacı' olarak anılır.