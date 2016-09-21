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3 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı!

Bahçelievler’de bir motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, 3 buçuk dakika içinde motoru çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

3 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı!

21 Eylül 2016 08:38
3 buçuk dakikada motosiklet hırsızlığı! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül akşamı Bahçelievler’de meydana geldi. Ahmet Acıkaya isimli vatandaş, mali değeri 6 bin TL civarında olan 34 UG 5366 plakalı motosikletini bir iş yerinin önüne park etti. Olaydan birkaç saat sonra motosikletinin çalındığını fark eden Acıkaya, polis ekiplerine haber verdi. Motorunun çalındığı iş yeri önündeki güvenlik kamerası görüntülerini alan Acıkaya, görüntülerdeki 2 kişinin motorunu çalınma anını gördü. Motorunu çalanların bir an önce bulunmasını isteyen Acıkaya, akşam saatlerinde motorunu bıraktıktan sonra bir daha aynı yerde göremediğini söyledi. Acıkaya, “Saat 23.50 sıralarında dükkanımı kapattım. Arkadaşım geldi sonra bana dedi ki ‘senin motosikletin karşı tarafta yok.’ Ben şaka olduğunu düşündüm ilk başta. Ama kendisi bana şaka olmadığını söyledi. Sağa sola baktım motorum yine yoktu. Burada kamera var diye ben hep motorumu buraya bırakıyorum. Sabah tekrar buraya geldim ve arkadaştan görüntüleri bana izletmesini istedim. Görüntüleri izlediğimde ise 2 kişinin buraya gelip motorumu çaldığını gördüm. Benden anahtarı almış gibi motoru çalıyorlar. Toplam 3 dakikada motoru çalıyorlar. Çalmadan öncede burada çevre turu yapıyorlar. Toplam 5 dakika içerisinde binip gidiyorlar. Geçen burada başka bir arkadaşın daha motoru çalınmıştı” dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, güvenlik kamerasının açısına 2 kişi giriyor. Motosikletin bulunduğu kaldırma oturan şahıslar, bir süre etrafı izliyor. Bu sırada çok sayıda vatandaşın ve aracın geçtiği caddede kimseye aldırış etmeyen hırsızlar, bir süre motosikleti çalıştırmaya çalışıyor. Hırsızlar daha sonra kamera açısından çıkıyor. Saniyeler sonra tek başına gelen şahıs, caddeden geçen vatandaşlara aldırış etmeden motoru çalıp hızla ara sokaktan kaçıyor.

Murat Delice 

 


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