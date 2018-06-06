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3 büyüklerin başkanları iftarda buluştu

Kulüpler Birliği Vakfı’nın organize ettiği iftar yemeğinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi.

3 büyüklerin başkanları iftarda buluştu

06 Haziran 2018 23:10

Kulüpler Birliği Vakfı, Swiss Otel The Boshporuss Otel’de Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Kurul Başkanlarının davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Genel Müdür Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst ile Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kasımpaşa Başkanı Vekili Hasan Hilmi Öksüz katıldı.
Oğuzhan Ort - Bora Akyol  

 

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