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3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra vapurda yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 yıldır aranan şahıs, Çanakkale’de vapurda yakalandı.

3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra vapurda yakalandı

23 Nisan 2018 12:27

Olay, 2008 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir lojistik firmasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Orkun Numar Nair, Metin Toman ve Turgay Tarim silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet suçuyla aranan 2 kişi yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.O. (49) ise kayıplara karıştı. 10 yıldır firari olarak aranan H.O.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli’de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın yakalanması için Çanakkale’ye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren takip sonrasında H.O.’nun Eceabat’tan feribotla Çanakkale’ye geleceğini belirledi. Dün feribotun yanaşacağı iskelede beklemeye başlayan polis ekipleri, H.O.’yu vapurdan iner inmez gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirilen H.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 

Öte yandan, cinayet olayı ile ilgili 1 kişinin daha firari olarak arandığı bildirildi. 

Gürcan Yılmaz-Murat Kanber

 

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