3. Havalimanı inşaatında son durum havadan görüntülendi: Yüzde 90,5'i tamam

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatının yüzde 90,5'i tamamlandı. Havalimanı inşaatında gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Ana Terminal binasının çatısını tamamlanarak kapatıldığı görüldü. İnce işçiliği kalan çatıda işçiler yürürken çatıya zarar vermemek için tahta bloklar kullanıyor. Uçaklar için yapılan dev hangarların iskeleti de ortaya çıktı. Uçakların yolcuların transferinde kullandığı körüklerin çoğu yerleştirildi. Yer trafiğine yardımcı olacak kulenin üzerinde dalgalandırılan Türk Bayrağı büyük beğeni topladı. Uçakların hangar dışında park edecekleri alanları aydınlatması için kırmızı beyaz direkler yerleştirildi. 29 Ekim’de açılması planlanan 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar devam ederken, bazı bölümlerde çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun