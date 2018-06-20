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3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye’nin en önemli dev projelerinden İstanbul’un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor. Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi
3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi - Foto Galeri

20 Haziran 2018 09:46
3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Havalimanına ilk inişin Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapması bekleniyor. Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklarda tamamlandı. Yapılan son hazırlıklar ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor. Asfaltlama araçlarının adeta karınca gibi çalıştığı havalimanında ayrıca Ana terminal binasının da çatı kaplam işlemlerininde bittiği ince işçiliği kaldığı gözüküyor. Pistlerin çizgileri çekilerek son düzeltmeleri de yapılmaya devam ediyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanına ilk kez inecek uçağın içinde yer alması bekleniyor. Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle ‘dünyanın en büyüğü’ unvanını kazanmış olacak. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirtildi.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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