3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

İnegöl ilçesine çağlı Çitli mahallesindeki Ahmet Az’a ait 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 kişilik Az ailesi bireyleri alt katta çıkan yangını son anda fark ederek kendilerini zorlukla dışarı attılar.

Haber verilmesi üzerine İnegöl İtfaiyesindeki tüm araçlar ve personeller yangın yerine sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, 3 katı da saran alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. Yangını söndürmeye çalışan İtfaiye ekiplerine bazı vatandaşlar saldırmaya kalkınca, İnegöl jandarma komutanlığı ekipleri şahısları uzaklaştırdılar.

300 KİŞİ İZLEDİ

Yangın söndürme çalışmalarını duyup gelen yaklaşık 300 mahalle sakini meraklı gözlerle izlediler.

Alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Yangın sonucunda 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Salih Bakıcı