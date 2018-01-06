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3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı ahşap bina yanarak kül oldu. Yangını söndürmek için çabalayan İtfaiye ekiplerine saldırmaya çalışan vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.

3 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

06 Ocak 2018 01:52

İnegöl ilçesine çağlı Çitli mahallesindeki Ahmet Az’a ait 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 kişilik Az ailesi bireyleri alt katta çıkan yangını son anda fark ederek kendilerini zorlukla dışarı attılar.

Haber verilmesi üzerine İnegöl İtfaiyesindeki tüm araçlar ve personeller yangın yerine sevk edildi.
Yangın yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, 3 katı da saran alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ettiler. Yangını söndürmeye çalışan İtfaiye ekiplerine bazı vatandaşlar saldırmaya kalkınca, İnegöl jandarma komutanlığı ekipleri şahısları uzaklaştırdılar.

300 KİŞİ İZLEDİ

Yangın söndürme çalışmalarını duyup gelen yaklaşık 300 mahalle sakini meraklı gözlerle izlediler.
Alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Yangın sonucunda 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: ahşap ev, bursa

 

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