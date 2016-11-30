Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » 3. kez görüştüler: Gündemlerinde Halep vardı

3. kez görüştüler: Gündemlerinde Halep vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

3. kez görüştüler: Gündemlerinde Halep vardı

30 Kasım 2016 20:36

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Halep’teki insani dram da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in, başta Halep’teki insani dram olmak üzere Suriye’deki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi. İki liderin, Halep’te çatışmaların durdurulmasını ve kentteki sivillere insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin öneminin de vurgulandığı görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun toplantısına katılmak üzere Antalya’ya yaptığı ziyarete, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın 6 Aralık’ta Moskova’ya yapacağı ziyarete de değinildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        İngilizce, Blog
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Gizli Kamera
        Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

        Moda, burç ve kadına dair
        tüm güzellikler için
        kadin.com
        Gatete Tirajları
        Günlük ve gerçek
        Gazete Tirajlarına
        ulaşmanın yolu!
        www.gazetetirajlari.com
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Sağlık, güzellik, diyet...
        Kadına özel, kadın sitesi
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç