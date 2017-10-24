Diğer
Kategoriler

3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

24 Ekim 2017 23:59
3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komişer Şakir Caddesi üzerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada biri bıçaklanmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga anında yoldan geçen bazı kadınlar ise panik içerisinde bölgeden ayrılmaya çalıştı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç