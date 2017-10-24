3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Komişer Şakir Caddesi üzerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada biri bıçaklanmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga anında yoldan geçen bazı kadınlar ise panik içerisinde bölgeden ayrılmaya çalıştı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.