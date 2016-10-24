Kazada çarpışmanın etkisiyle koparak yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan otomobilin motor kısmı görenleri şaşırttı.

Kaza dün saat 21. 00 sıralarında Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çat yolu istikametinden Dadaşkent yoluna sapan iki özel otomobil İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan 3 yaralı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazada otomobilin kopan motoru dikkat çekti. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM