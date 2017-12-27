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3 kişiyi vurdu, 'Hatırlamıyorum' dedi

Elazığ’da pompalı tüfekle rastgele ateş ederek 3 kişinin yaralanmasına sebep olan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

3 kişiyi vurdu, Hatırlamıyorum dedi

27 Aralık 2017 13:08
3 kişiyi vurdu, 'Hatırlamıyorum' dedi - Tıkla İzle

Olay, merkez Aksaray Mahallesi Harıkaltı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 18 yaşlarındaki S.Ö, F.Ö, ve F.A, kimliği belirsiz şahsın rastgele ateş etmesi sonucu vücutlarına saçma isabet ederek yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.K. operasyonla yakalandı.
Şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şahsın tüfekle yaralama olayını gerçekleştirdiği gün alkollü olduğu ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Şahıs, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.  

Yunus Özhanlı
 

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 27 Aralık 2017, Çarşamba 13:28
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    birde sarhoştum derse bu aşağılık herif fazla bir ceza almaz.!!
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