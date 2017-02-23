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3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan trafik indeksi araştırmasına göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, FSM Köprü trafiğini yüzde 80 oranında, Avrasya Tüneli ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğini yüzde 30 oranında rahatlattı.

3. Köprü ve Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlattı

23 Şubat 2017 12:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen “Trafik Yoğunluk İndeksi” modeli kullanılarak yapılan araştırmayla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı. Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlemlendi.

YSS Köprüsü sayesinde seyahat süreleri yüzde 40 azaldı

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki YSS Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleri incelendi. FSM Köprüsü Avrupa-Anadolu seyahat süresinde yüzde 42 kısalma, Anadolu-Avrupa yönünde ise, yüzde 28’e varan oranlarda kısalma olduğu gözlemlendi.

Avrasya Tüneli sayesinde ortalama hızlar yüzde 30 arttı

Araştırmada, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızlar da incelendi. Avrasya Tüneli ve revize edilen sahil yolunun, köprü geçişleri ile D100 ve TEM güzergahlarındaki trafikte hissedilir rahatlama sağladığı görüldü. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde (akşam zirve saatte) ortalama hızlarda yüzde 30’a varan oranlarda artış ve seyahat süresinde ise yüzde 23’e varan oranlarda kısalma, Avrupa-Anadolu yönünde ortalama hızlarda yüzde 17’ye varan artış ve seyahat süresinde yüzde 13’e varan kısalma olduğu gözlemlendi.

Etiketler: Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim köprüsü


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