3. Lig kız futbol takımları TFF’ye tepkili

TFF, cuma günü 2017/2018 Sezonu Kadın Futbol Ligleri Statüsünde, Türkiye’de 14’lü gruplar halinde oynayan 110 kız futbol takımının, gruplar içerisinde başarı oranlarına göre yalnızca 2’sininin deplasman masraflarının karşılanacağını yayınlandı. 3. Lig kız futbol takımları da, söz konusu statünün cinsiyet eşitsizliği içerdiğini ve gelecek yıllarda ülkede profesyonel kadın futbolcu yetişmesinin önünde engel olduğunu savunuyor.

“Çocuklara da takımlara da yazık ediyorlar”

Statünün, kız ve erkek futbolcular arasındaki eşitsizliği pekiştirdiği için kabul edilemeyeceğini söyleyen Kayseri Atletik Spor Kulübü Genel Koordinatörü Bekir Dağlı, “110 küsur bayan takımımız var, bayan takımlarında 14’lü gruplar halinde oynanan maçlarda sadece 2 takımın deplasman masraflarını karşılayacaklarını belirtiyorlar. Fakat 3. Lig’de zor bela kendini geçindiren kulüplerimizin bu kadar büyük meblağları karşılama şansları yoktur. Meblağ tahmini yıllık 25 bin TL’ye denk gelmektedir.Geçen yıl Adıyaman, Erzincan, Elazığ gibi yerlere deplasmana gittik. Yalnızca otobüs masrafımız bin TL’yi geçiyordu. O nedenle 3. Lig’deki yaklaşık 3 bin kızın önü kesilmiştir. Son başvuru tarihi de Perşembe günü. Statüyü geçen Cuma açıkladılar, bize yalnızca 5 gün mühlet tanıdılar. Gösterdikleri bahane bu işten para kazanılmasın şeklindedir ama bunu 14 takımdan belki biri yapıyordur. Federasyon hepimizi genelliyor ve maalesef bütün çocuklara, bütün takımlara yazık ediyorlar” diye konuştu.

“Türkiye’de kadın futbolcu yetişmez”

Kararın, sonraki yıllarda Türkiye’den kadın futbolcu yetişmesinin önünü keseceğine de dikkat çeken Bekir Dağlı, “3. Lig bütün liglerin alt yapısını oluşturan bir ligdir. Buralar olmazsa 2. ve 1. Lige sporcu yetiştirilmesi çok zordur. U17. U19 ve Milli Takım’da, 3. Lig’den en az 15-20 kızımız oynuyor. 3. Lig’in kapatılması demek hem Milli Takıma hem de diğer liglere büyük zararlar verecektir. Takımların da bir çoğu kapatmak zorunda kalacaktır, taş çatlasın 20 takım kalacaktır.Şu anda Bölgesel Amatör Lig’de dahi böyle bir statü yokken, Türkiye Bayanlar 3. Lig’ine böyle bir statü zorlamasında bulunmak kız futboluna gerek yok, birkaç tane takım olsun bize yeterlidir demekten başka bir şey değil” dedi.

“Erkeklerin başaramadıklarını başarıyoruz”

Bekir Dağlı TFF’nin, ‘çağdışı’ olarak nitelediği söz konusu kararından bir an önce vazgeçmesini istediklerini dile getirdi.

Öte yandan 6 yıldan bu yana futbol oynayan Sema Çetin de, kararın cinsiyet ayrımcılığını pekiştirdiğini savundu. Sema Çetin, “Biz kızlar olarak erkeklerin başaramadığı çoğu şeyi başardık. Ama şu anda bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Kararı yanlış buluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kızların futbolla ne işi var ön yargısını pekiştiriyor”

1 yıldan bu yana futbol oynayan ve kararı ayrımcılık olarak niteleyen Buse Tokcan da, "Kızlar yapamaz, kızın futbolla ne işi var gibi bire takım ön yargıları var. Şu anda bizi ve kulüplerimizi çok zor durumda bırakıyorlar. Bu karar uygulanırsa emeklerimiz boşuna gidecek" dedi.

“Emeklerimiz boşa gitmesin”

6 yıldır futbol oynayan Hacernur Metiner ise, “Önüme bir engel çıkmadan, bu ön yargıları kırarak ileride bir kadın futbolcu olarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu ön yargılarınızı kırın ve hepimize bir şans tanıyın, eğer 3. Lig’i de kapatırsanız birçok lig kapanmış olacak ve bu kadar verilen emek boşa gitmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Selma Kara

