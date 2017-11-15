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3 saat boyunca çatalla işkence edip 100 bin liralık senet imzalattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanına giden bir kişiye işletme sahibi tarafından 3 saat boyunca işkence edilerek 100 bin liralık senet imzalattırıldı.

3 saat boyunca çatalla işkence edip 100 bin liralık senet imzalattılar

15 Kasım 2017 13:04
3 saat boyunca çatalla işkence edip 100 bin liralık senet imzalattılar - Tıkla İzle

İddiaya göre, Torba Mahallesi'nde bir eğlence mekanına giden Emrah K., hesabı yüksek bulunca işletme sahibi 42 yaşındaki Tahsin Ö. ile tartışmaya başladı. Makan içerisinde bir odaya götürülen Emrah K. odada işletme sahibi başta olmak üzere Kazım K. (40), Aydın D. (28), Abdurrahman D. (30), Mahmut K.'den (39) işkence görmeye başladı. Emrah K. buradaki 5 kişi tarafından 3 saat boyunca çatalla işkence gördü. Zorla 100 bin liralık senet imzalayan Emrah K. pompalı tüfek ile de tehdit edildi. İşkencenin ardından serbest bırakılan Emrah K. Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek 5 kişiden şikayetçi oldu. Eğlence mekanını basan polis ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda senetleri ve pompalı tüfeği eğlence mekanının arka bahçesinde gömülü olarak buldu.
Eğlence mekanının bahçesinde 6 adet 20 bin liralık senet ve 1 pompalı tüfeğin yanı sıra işkence gören şahsın imzasının bulunduğu bir not kağıdı bulundu. Not kağıdında ise, “60 bin liralık senedi borcum olduğu için imzaladım. Ben hiçbir tehdit altında kalmadan 40 bin + 20 bin lira senet karşılığında borcum vardır” yazısı bulundu.

Bodrum Asayiş Büro ekipleri olayın ardından işletme sahibi Tahsin Ö., Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K.'yi gözaltına alarak, 'eziyet ederek kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından adliyeye sevk etti. 

Eren Ayhan

Etiketler: çatalla işkence

 

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