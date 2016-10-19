Hacıbayramoğlu, “30 Ekim Pazar günü ve sonrasında gerçekleştirilecek uçuşlar daha önce ayarlanan kış saatine göre değil, yaz saatine göre yapılacağından dolayı uçuş saatlerinde değişiklikler yaşanabilecek. Özellikle o günlerde uçacaklar uçuş saatlerini mutlaka kontrol etsinler. Uçuşunuz 1 saat ileri alınabilir” dedi.

Bugüne kadar yapılan uygulamanın aksine saatlerin bir saat geriye alınmayacak olması ve bunun uçak seyahatlerine olan etkisi hakkında bilgi veren Enygun.com’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “30 Ekim Pazar günü ve sonrasında gerçekleştirilecek uçuşlar daha önce ayarlanan kış saatine göre değil, yaz saatine göre yapılacağından dolayı uçuş saatlerinde değişiklikler yaşanabilecek. Özellikle o günlerde uçacaklar uçuş saatlerini mutlaka kontrol etsinler. Uçuşunuz 1 saat ileri alınabilir” dedi.

Saat farklılıklarından dolayı uçuş saatlerinin değişeceğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “Kış saati uygulamasının kalkması neticesinde yolcular uçuş saatleri konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden özellikle 30 Ekim ve sonraki günlerde seyahat edecek yolcuların, uçuş saatlerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Türkiye’deki havayolu şirketleri, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun uyarısı doğrultusunda uçuşlarını düzenledi ve uçuş saatleri genelde 1 saat ileri alındı. Ancak saati değişmeyen uçuşlar da olabilir. Yeni düzenlenen uçuşlarda bilet iptal ve iade işlemlerinin daha önce satın aldığınız biletle aynı olacağını belirtelim. Yolculuğunuzla ilgili bir sıkıntı yaşamamak için havalimanına gitmeden önce mutlaka uçuş saatlerinizi, uçuşla ilgili e-posta ve SMS gönderilerini kontrol edin” açıklamasını yaptı.

30 Ekim Pazar günü ve sonraki günler için uçak bileti alanların mutlaka uçuş saatlerini havalimanına gitmeden önce kontrol etmeleri, gece yarısı uçuşlarındaki 1 saatlik farkların uçuş tarihini de değiştirebileceğini unutmamaları gerekiyor.