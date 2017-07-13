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30 yaşındaki gencin organları iki kişiye umut oldu

Samsun'da 4 gün önce boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen Onur Sarğın(30)'ın böbrekleri iki hastaya umut oldu.

30 yaşındaki gencin organları iki kişiye umut oldu

13 Temmuz 2017 15:27

4 gün önce Atakum'da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Onur Sarğın'ın dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakli konusunda Sargın'ın ailesiyle görüşen hastane yetkilileri aileden olumlu cevap aldı. Bunun üzerine Samsun Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine bilgi verildi. Görevli doktorlar ve uzman ekip tarafından çıkarılan böbrekler OMÜ Tıp Fakültesi'nde tedavi gören iki böbrek hastasına nakledilecek.

"Her birimizin bir gün organ bağışına ihtiyacı olabilir"

Organ bağışının önemi ile ilgili bilgi veren Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "Organ nakli ile tedavi edilebilen hastalıklar ülkemizde önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Organ ve doku bekleyen insanlarımızın sayısı artmaktadır. Bu insanlarımız bir gün kendilerine bir organ bağışlanır umuduyla yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Fakat organ bekleyen insanlarımızın bir kısmı da maalesef hayatlarını kaybetmektedir. Tam bu noktada da organ bağışına duyarlı olmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur unutmayalım ki her birimizin bir gün organ bağışına ihtiyacı olabilir" dedi. 

Kenan Akyüz


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