30 yıllık eşini uykusunda vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay dün gece 01.30 sıralarında Yeni Mahalle İmamhatip Caddesinde meydana geldi. Hasan E. (56) henüz bilinmeyen bir nedenle 30 yıllık eşi Mühibe E.'yi (49) uyuduğu sırada tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mühibe E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemenin ardından Mühibe E.’nin cesedini otopsi yapılması üzerine Yozgat Adli Tıp Morguna kaldırdı. Hasan E. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Muammer Yıldız