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300 bin TL ödüllü"Gri" listede aranan kadın terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü
300 bin TL ödüllü"Gri" listede aranan kadın terörist öldürüldü

Bingöl'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl merkez sınırlarında 6 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan kimlik teşhisi sonucu etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan birisinin sözde Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan Delila Çiya kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.  

Muhammet Ali Çiftçi
 

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