Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplu nikah töreninde yaptığı konuşmada, ailenin çok önemli olduğunu, kendisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunduğunu söyledi. Şahin, "Ben de 25 yıllık evli bir kardeşinizim. İki tane evladım var. Evlilik çok büyük bir kaderdir. Aile bizler açısından çok çok önemli. Önce kişi açısından çok önemli. Sevgili Peygamber Efendimizin çok büyük sünnetlerinden birisidir. Evlilik, gençleri birçok kötü alışkanlıklardan geri tutuyor. Koruyucu ve kollayıcı görevinde bulunuyor. Evlilik, toplumun temel taşını oluşturuyor" dedi.

"Dini nikahları olan kardeşlerimizin de resmi nikahlarını kıyıyoruz

Aile değerlerinin çok önemli olduğunu anımsatan Şahin, "Nikah en çok kadını koruyor. Her yönden koruyor. Hukuki olarak da koruyor. Bizim asla resmi nikah olmayan evliliklere müsaade etmemiz mümkün değildir. Bir kadın ve anne olarak, bir belediye başkanı olarak bununla ilgili bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bugün burada daha önceden dini nikahları olan kardeşlerimizin de resmi nikahlarını kıyıyoruz. Bu da bu bakımdan çok önemli. Biz halkımız ile iç içeyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Gücümüz nezdinde yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"Türkmen arkadaşımız vesilesiyle tanışmıştık"

Törende 83 yaşında beşinci evliliğini yapan Mehmet Cihan Sönmez ise, eşi Nazire'nin Suriyeli olduğunu belirterek, "Şuanda çok mutluyum. Beş evlilik yapmıştım, en son eşim vefat etmişti. Suriyeli eşim ile burada tanıştık. Bir Türkmen arkadaşımız vesilesiyle tanışmıştık. Türkiye'de çok aradık bulamadık, Suriyeli kısmet oldu, evlendik" dedi.

Konuşmaların ardından Şahin, nikah memurları ve davetlilerin önünde önce gelin sonra da damat adaylarına birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sordu. Gelin ve damatların hep bir ağızdan "Evet" yanıtını vermelerinin ardından nikah memurları resmi işlemleri gerçekleştirdi.

Çiftlere beyaz eşya hediye edildi

Nikah defterlerinin imzalanmasının ardından çiftler, yakınlarıyla birlikte eğlendi. Büyükşehir Belediyesince gelinlik ve damatlıkların hediye edildiği çiftlere, ayrıca istedikleri bir beyaz eşya da hediye edildi. Sunuculuğunu Uğur Arslan'ın yaptığı toplu nikah törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazım Uzunöz

