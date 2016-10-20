Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmeyi planladığı Soma programı öncesinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özcan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene eşliğinde Soma'da bir dizi incelemelerde bulundu. Programına Soma faciasında yaşamını yitiren 301 maden şehidinden 43'ünün kabirlerinin bulunduğu ve diğerlerinin de sembol mezarlarının yer aldığı maden şehitliği ile başlayan Vali Güvençer, şehit madenciler için dua etti.

Facianın yaşandığı madeni inceledi

301 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye'nin en büyük maden faciasının yaşandığı Eynez Maden Ocağı'nda incelemelerde bulunan Vali Güvençer, halen Soma'da maden ocakları bulunan Soma Kömür İşletmesinin Genel Müdürü Mustafa Suvar ve Merkez Ocak İşletme Müdürü Haydar Şahin'den bilgi aldı.

"Durmalı, düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz"

Vali Güvençer, maden sahasına girer girmez yanındakilerle birlikte facianın yaşandığı madene dönerek "İlk etapta onların ruhlarına saygı olarak biraz durmalı, düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz." dedi.

Firma yetkilerinden bilgi alan Güvençer, "İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Siz muhtemelen hala o anı yaşıyorsunuz. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

"Bardağın hep boş tarafında bakıyorlar"

Facianın yaşandığı madenin Genel Müdürü Mustafa Suvar, "Herkesin bardağın boş tarafına bakmasına üzülüyoruz. Arkadaşlarımız o gün gece yarısına kadar müthiş bir mücadele vererek 140 kişiyi de kurtarmışlardır. Hayat devam ediyor. Biz bu acıyla burayı yeniden şekillendirmek istiyoruz. O tarihten bu yana günümüze kadar İş Sağlığı ve Güvenliğinde değişiklikler oldu. Bunların tamamını yerine getirerek burada çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yangın konusunda araştırmalar sürüyor. Biz şu anda burada yaklaşık 50 kişiyle ocaktaki hayati tehlikenin ortadan kaldırılması çalışmalarını yürütüyoruz. Enerji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ocağı şu anda hazır vaziyette tutuyoruz." dedi.

"Deliller karartılmasın diye 24 saat kamera kaydı yapıyoruz"

Genel Müdür Suvar, "Yer altında facianın yaşandığı bölgeyi kazadan sonra delillerde herhangi bir sıkıntı olmasın diye 24 saat boyunca kamera kayıtlı her dakika her saat izliyoruz. Kayıt tutuluyor oradan savcılığa ve mahkemeye iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Acının yaşandığı yerleri gezdi

Vali Güvençer, kazanın yaşandığı maden ocağında inceleme yaptı. Madenin ocak girişine kadar giden Güvençer, daha sonra buradan ayrılarak hemen yanıbaşında yer alan İmbat madencilik ve Demirexport Madencilik'e ziyarette bulundu.

Yılmaz Sarıpınar