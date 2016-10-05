Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürürken, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tribünden izledi.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun kupayı kaldırmasıyla salonda büyük coşku yaşandı. Maçın en değerli oyuncusu da Ali Muhammed oldu. Karşılaşmada 19 sayıyla oynayan Ali Muhammed ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan aldı. Ardından oyuncular, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Altuğ Köselerli xx, Serdar Ünal xx

Fenerbahçe: Barış Hersek x, Epke Udoh xx 11, Melih Mahmutoğlu xx 3, Antic x, Sloukas xxx 12, Arna x, Nunnaly x, Berk Uğurlu x, Vesely xxx 15, Ali Muhammed xxx 19, Ahmet Düverioğlu x, Datone xxx 17

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Thomas xxx 12, Honeycutt xx 13, Oğulcan Baykan x, Doğoş Balbay x, Brown x, Cedi Osman xx 5, Samet Geyik x, Furkan Korkmaz x 2, Berk Demir x, Granger x 15, Heurtel xx 12, Dunston xxx 10

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 15-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-27 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-56 (Fenerbahçe lehine)

Caner Ünver - Cem Geçim

