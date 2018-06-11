Diğer
Kategoriler

32 kişi aynı anda kendisini yaktı

Güney Afrika’da 32 dublör, kendilerini yakarak “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” rekorunu kırdı.

32 kişi aynı anda kendisini yaktı

11 Haziran 2018 16:17

Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazmak isteyenlerin yaptıkları hayret uyandırıyor. Güney Afrikalı 32 dublör, kendilerini yakarak dünya rekoru kırdı. Organizasyona “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” kategorisinde rekor kırmak isteyen dublörler amaçlarının “dublörlerin tecrübelerini paylaşması ve eğlenmek” olduğunu söyledi. Amaç eğlence olmasına rağmen rekor denemesinden önce gerekli planlamalar yapıldı ve yüksek güvenlik önlemi alındı. Rekor denemesi için ateşe dayanıklı kostümler ve dayanıklı jel kullanılırken, her bir dublör için itfaiyeci hazırda bulundu. 

Bir önceki “tüm vücudunu aynı anda yakan en çok kişi” rekoru, 2013 yılında Amerikalı 21 genç tarafından kırılmıştı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç