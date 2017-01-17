Kovancılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Serdar Yıldız, kalp krizi geçirdi. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç veteriner için bugün Veysel Karani Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Yıldız, Asri Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Halil İbrahim Varlı