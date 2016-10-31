Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 353 yıllık Yeni Cami'de en kapsamlı restorasyon

353 yıllık Yeni Cami'de en kapsamlı restorasyon

İstanbul’un simge yapılarından olan tarihi Eminönü Yeni Cami, 353 yıllık geçmişindeki en kapsamlı restorasyonu görüyor. 2015 Mart’ta başlanan restorasyonun 2018'in Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Yeni Cami'deki restorasyon çalışmaları havadan görüntülenirken, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Yeni Cami böyle kapsamlı restorasyon görmemişti" dedi.


31 Ekim 2016 09:26

1597 yılında inşaatına başlanıp 1663 yılından itibaren ibadete açık olan Eminönü Yeni Cami’de minareden kubbeye, çini işçiliğinden mermerlere kadar birçok kalem işi ve çalışmalar 2018 yılının Haziran ayında tamamen bitecek. Yeni Cami, 353 yıllık tarihindeki en kapsamlı restorasyonu geçirirken, cami restorasyon çalışmalarında ibadete açık tutuluyor. Restorasyon hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Restorasyonunu yaptığımız Eminönü Yeni Cami 1597'de inşaatına başlanıp 1663 yılında inşaatı tamamlanmış bir cami. Dolayısıyla böyle yapılar zaman içinde dış etkenlerden zararlar görebilmekte. Hakeza içerideki çini ve kalem işlerinde zaman içerisinde oluşan hasarları gidermek gerekiyor. Üst kubbede de açılmalar olabiliyor, biz bunları gözlemliyoruz. Biz de bu tescilli eserleri projelendirerek onarım programına alıyoruz. Anıtlar kurulundan da onay alındıktan sonra ihale sürecine geçiliyor. Yeni Cami uzun zamandır böyle kapsamlı restorasyon görmemişti. Geçtiğimiz yılın mart ayında çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

“16. yüzyıl’a ait çok önemli çiniler bulunuyor”
Cami içinde 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunduğunu belirten Mürsel Sarı, “Minarelerin şerefe altlarındaki taşlarda, dış yüzeyde ve kurşunlarda kayıp var mı diye kayıp tespiti yapılıp aynı şekilde aslına uygun biçimde çalışmalar yapılıyor. İstanbul’a silüet kazandıran deniz kıyısında bir cami olduğu için zaman içerisinde taşlarda da aşınmalar olabiliyor. Biz bunları çürütme yöntemiyle tekrardan küfeki taşı ile onarım yapıyoruz. Mikro kumlama yöntemiyle sisten, egzoz dumanından oluşmuş kiri de temizleyecek çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca içeride 16. yüzyıla ait çok önemli çiniler bulunuyor. Çinilerin her biri tek tek elden geçirilecek, eğer altlarında boşalmalar varsa sağlamlaştırılacak. Son olarak mermer yüzeylerde de temizlikler yapılacak” şeklinde konuştu.

“İbadet engellenmeden restorasyon devam edecek”
Çalışmalar için 8 milyon 450 bin lira civarı bir bütçenin öngörüldüğünü söyleyen Sarı, “Zeminle kubbe yüksekliği çok fazla olduğu için zeminden 5 metre yüksekliğinde bir platform kuruyoruz. Çalışmalar da bitmek üzere. 15 gün içerisinde bu kısmı ibadete açacağız. İbadet engellenmeden restorasyon devam edecek. Eğer araştırmalar esnasında o döneme ait daha orijinal eserler bulursak bunları projelendirip kuruldan gerekli onayları alıp ihya etme yönüne gideceğiz. Yaklaşık 800 günlük bir süremiz var. 2018 Haziran sonuna da yenilenen yüzüyle camimiz hazır olacak. Bunlar çok önemli eserler dedik, bu alanlarda üniversitede alanında uzman bilim heyetlerimiz var. Buradaki her aşamayı hocalarımızın gözleminde ve yönlendirmesiyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bilimsel bir çalışma yürütülmekte. Bütçe için de çalışmalar adına yaklaşık 8 milyon 450 bin liralık bir rakam öngörüldü” dedi. 

Harun Basat - Serdal Altıntepe

Etiketler: 353 yıllık Yeni Cami, en kapsamlı restorasyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!