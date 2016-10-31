1597 yılında inşaatına başlanıp 1663 yılından itibaren ibadete açık olan Eminönü Yeni Cami’de minareden kubbeye, çini işçiliğinden mermerlere kadar birçok kalem işi ve çalışmalar 2018 yılının Haziran ayında tamamen bitecek. Yeni Cami, 353 yıllık tarihindeki en kapsamlı restorasyonu geçirirken, cami restorasyon çalışmalarında ibadete açık tutuluyor. Restorasyon hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Restorasyonunu yaptığımız Eminönü Yeni Cami 1597'de inşaatına başlanıp 1663 yılında inşaatı tamamlanmış bir cami. Dolayısıyla böyle yapılar zaman içinde dış etkenlerden zararlar görebilmekte. Hakeza içerideki çini ve kalem işlerinde zaman içerisinde oluşan hasarları gidermek gerekiyor. Üst kubbede de açılmalar olabiliyor, biz bunları gözlemliyoruz. Biz de bu tescilli eserleri projelendirerek onarım programına alıyoruz. Anıtlar kurulundan da onay alındıktan sonra ihale sürecine geçiliyor. Yeni Cami uzun zamandır böyle kapsamlı restorasyon görmemişti. Geçtiğimiz yılın mart ayında çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

“16. yüzyıl’a ait çok önemli çiniler bulunuyor”

Cami içinde 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunduğunu belirten Mürsel Sarı, “Minarelerin şerefe altlarındaki taşlarda, dış yüzeyde ve kurşunlarda kayıp var mı diye kayıp tespiti yapılıp aynı şekilde aslına uygun biçimde çalışmalar yapılıyor. İstanbul’a silüet kazandıran deniz kıyısında bir cami olduğu için zaman içerisinde taşlarda da aşınmalar olabiliyor. Biz bunları çürütme yöntemiyle tekrardan küfeki taşı ile onarım yapıyoruz. Mikro kumlama yöntemiyle sisten, egzoz dumanından oluşmuş kiri de temizleyecek çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca içeride 16. yüzyıla ait çok önemli çiniler bulunuyor. Çinilerin her biri tek tek elden geçirilecek, eğer altlarında boşalmalar varsa sağlamlaştırılacak. Son olarak mermer yüzeylerde de temizlikler yapılacak” şeklinde konuştu.

“İbadet engellenmeden restorasyon devam edecek”

Çalışmalar için 8 milyon 450 bin lira civarı bir bütçenin öngörüldüğünü söyleyen Sarı, “Zeminle kubbe yüksekliği çok fazla olduğu için zeminden 5 metre yüksekliğinde bir platform kuruyoruz. Çalışmalar da bitmek üzere. 15 gün içerisinde bu kısmı ibadete açacağız. İbadet engellenmeden restorasyon devam edecek. Eğer araştırmalar esnasında o döneme ait daha orijinal eserler bulursak bunları projelendirip kuruldan gerekli onayları alıp ihya etme yönüne gideceğiz. Yaklaşık 800 günlük bir süremiz var. 2018 Haziran sonuna da yenilenen yüzüyle camimiz hazır olacak. Bunlar çok önemli eserler dedik, bu alanlarda üniversitede alanında uzman bilim heyetlerimiz var. Buradaki her aşamayı hocalarımızın gözleminde ve yönlendirmesiyle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bilimsel bir çalışma yürütülmekte. Bütçe için de çalışmalar adına yaklaşık 8 milyon 450 bin liralık bir rakam öngörüldü” dedi.

Harun Basat - Serdal Altıntepe