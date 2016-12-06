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36 adliye personeli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 ilçe belediye başkanı PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınırken, il ve ilçelerdeki adliyelerde görevli 36 personel hakkında ise Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan gözaltı kararı çıktı.


06 Aralık 2016 11:28


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2016/39387 sayılı dosyasında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Kayapınar merkez İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ile, 2016/39377 sayılı dosyasında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Yenişehir merkez İlçe Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmada 24'ü Diyarbakır merkez adliye sarayı, 12'si ise ilçe adliyelerde görevli olmak üzere toplam 36 adliye personeline gözaltı kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturmalar kapsamında mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda yapılan arama ve el koyma işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi. 


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