

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2016/39387 sayılı dosyasında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Kayapınar merkez İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ile, 2016/39377 sayılı dosyasında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma (TCK m.314/2) suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Yenişehir merkez İlçe Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmada 24'ü Diyarbakır merkez adliye sarayı, 12'si ise ilçe adliyelerde görevli olmak üzere toplam 36 adliye personeline gözaltı kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturmalar kapsamında mahkemeden alınan kararlar doğrultusunda yapılan arama ve el koyma işlemleri devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.