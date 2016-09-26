Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan ve 3’üncü yüzyılda Hristiyanlığın ilk dönemlerinden kalan Mor Kiryakus Manastırı, iki yıl önce Batman Müze Müdürlüğü tarafından “koruma” altına alındı. Yaklaşık 2,5 dönüm alan üzerine inşa edilen manastırın, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yeraltı katıyla birlikte 3 katlı bir yapı olduğu belirtildi. 1940'lı yıllara kadar faal olan manastır, bu tarihlerde son cemaatinin de göç etmesiyle atıl duruma düştü. Bunun üzerine manastırda bulunan bir asa üzerine oturtulmuş meleğin yüzünü tasvir eden çevresi çıngırak biçimindeki yuvarlak yelpaze, yaklaşık 100 kilogramlık çan, çok sayıda el yazması kitap ve İnciller ile diğer eserler, Mardin’in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırına götürülerek koruma altına alındı.

"Restore edilip turizme kazandırılsın"

Ayrancı köyü sakinleri, manastırın restore edilerek, turizme kazandırılmasını istedi. Restorasyon çalışmalarında kendilerinin de yer alacağını belirten köylülerden Yunus Aktaş, “Manastırın temizlenip, turizme açılması hem köyümüz için hem de bölge turizmi açısından önemlidir. Manastırın restore edilmesini dört gözle bekliyoruz. Önceki yıllarda Mardin üzerinden ziyaretçiler çok geliyordu ama temizlik ve eksiklikleri olduğu için ziyaretçilerin devamı gelmedi” dedi. Sait Sevim, “Manastırın restore edilmesi köye çok faydası olacak yerli yabancı turistler gelecek köyümüz tanınacak. Köylüler de bu sayede iş yaparak ekmek paralarını kazanacak” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevlileri ise, manastırın restore edilmesi ile ilgili çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacağını kaydetti.

Mehmet Şükrü Yıldırım