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37 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakayı ele verdi

Eskişehir'de oturan, İzmir'de internet reklamcılığı şirketi bulunan ve 30 bin vatandaşı yaklaşık 37 milyon lira dolandıran şahıs İstanbul'da yakalandı.

37 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı yakayı ele verdi

17 Ağustos 2017 14:07

İzmir'de internet reklamcılığı amacıyla kurulan "E. Reklamcılık" adıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye genelinde çok sayıda üye edindi. "Kar payı vereceğim" bahanesiyle yaklaşık olarak 30 bin üyesini 37 milyon dolandıran site tarafından, vatandaşların paralarının hayali vaatlerle toplandığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli araştırmalar başlatıldı.

Şirketin sahibi olduğu tespit edilen Zeynel O.B.'nin (23), ikamet ettiği Eskişehir'de çok sayıda insanı dolandırdığı, şirkete ait olan paraların şirket hesabından alarak kız arkadaşının, birinci ve ikinci derece yakınlarının bankada bulunan hesaplarına havale yaptığı, sonrasında ise bu paraları alarak kaçtığı tespit edildi.

Şüpheli Zeynel O.B., Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar ile İstanbul ve İzmir teşkilatının da desteğiyle yakalandı. Eskişehir'e getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 


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