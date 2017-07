37 yılda 37 ajanda yazdı

Zonguldak'ta 35 yıl önce babasının yaşamını yitirmesinin ardından köyündeki ve dünyadaki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan Muharrem Kara, adeta köyün "yaşayan hafızası" haline geldi. Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Muharrem Kara, babasının 1980 yılında yaşamını yitirmesinin ardından kendisini boşlukta hissetmeye başladığını belirterek, köyündeki toplumsal olayları not almaya başladığını söyledi.



Köyde yaşanan olayların haricinde ülkedeki önemli olayları da not aldığına ifade eden Kara, “1980 yılında 9 Ağustos tarihinde babamın vefatı ile başladım. Yıl 2017, 38 ajandam var. Köyün gelmiş geçmiş nesillerin fotoğraflarını albüm haline getirdim. Şu anda 3 binin üzerinde fotoğraf var ve 13 albümde topladım. Sağ olduğum müddetçe bu çalışmayı sürdüreceğim. Benden sonra bu çalışmamı yeğenlerime teslim edeceğim ama yaparlar mı bilmiyorum. İnşallah sürdürürler. Bu yaptığım iş nedeniyle zaman zaman tepkide gördüğüm oldu. Ajandalarımda köyümüzde evlenenler, kavga edenler, yaşamını yitirenler ve hava durumu gibi olayları not alıyorum. Türkiye ve dünya genelindeki çok ölümlü trafik kazalarını dahi not alıyorum” diye konuştu.

Vefat edenlerin yazılı ve fotoğraflı albümünü yaptı



Köyde hayatını kaybedenleri ajandasına yazdığını ve fotoğraflarını albümde topladığını aktaran Kara, 1980 yılından bu yana Karapınar köyünde 289 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kara, “1980 yılından bu yana köyde ikamet etmiş herkesin ölüm kayıtları gün, ay ve yıl olarak hepsi kayıtlı. Bunun haricinde dünyada meydana gelen toplumsal olayları da not aldım. Ayrıca devlet başkanlarının önemli olayları hepsinin not aldım bundan sonrada hayatta kaldığım sürece devam edeceğim” dedi.

Sertaç Özdemir